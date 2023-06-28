Пасажири автомобіля не доїхали додому всього 400 метрів

Райсуд на Волині призначив шість років тюрми винуватцеві аварії, у якій загинули троє людей: двоє дорослих пасажирів та чотирирічна дівчинка. Відомо, що компанія поверталась із відпочинку на озері.

Зазначимо, що аварію 41-річний водій Ford Focus вчинив ввечері 18 липня 2021 року у селі Печихвости. У легковику перебували 12 людей, з них семеро – діти. Компанія поверталась із відпочинку на озері, що за п'ять км від села Печихвости. Водій не врахував дорожню обстановку, з'їхав на узбіччя і допустив зіткнення автомобіля з деревом.

У результаті ДТП загинула чотирирічна дівчинка та двоє дорослих пасажирів. Ще четверо пасажирів авто, серед яких двоє дітей, зазнали травм. Зауважимо, що усі діти в автомобілі їхали без використання дитячих автокрісел.

Про вирок суду в цій справі стало відомо у середу, 28 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Волині.

«Горохівський районний суд визнав 41-річного волинянина винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження, заподіяли потерпілим тяжкі тілесні ушкодження та спричинили загибель кількох осіб. Суд призначив водію покарання у виді 6 років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, чоловікові на три роки заборонили сідати за кермо. Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.