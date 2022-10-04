У Тернополі внаслідок падіння з балкону восьмого поверху загинув 11-річний хлопець. Травми виявили несумісними з життям, підліток загинув. Поліція розслідує справу як нещасний випадок.

Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, інцидент стався у понеділок, 3 жовтня. 11-річний шестикласник випав з балкону восьмого поверху, внаслідок важких травм він загинув.

На момент нещасного випадку в квартирі нікого не було. Про сім'ю відомо, що вона благополучна, на обліках не перебувала.

У прес-службі поліції Тернопільщини підтвердили, що такий інцидент справді був. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».