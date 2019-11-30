11-річну дівчинку знайшли мертвою у ванній кімнаті у Роздолі
Ймовірною причиною загибелі дівчинки став чадний газ
Суспільство — Наталія Шутка, сьогодні, 08:3376390
Увечері п’ятниці, 29 листопада, у селищі Розділ Миколаївського району на Львівщині у ванній кімнаті будинку знайшли мертвою 11-річну дівчинку. Ймовірною причиною смерті називають отруєння чадним газом.
Як повідомили ZAXID.NET у департаменті цивільного захисту ЛОДА, 29 листопада о 20:05 надійшло повідомлення, що в селищі Розділ Миколаївського району на вул. Кравецькій у приміщенні ванної кімнати житлового будинку було виявлено тіло місцевої мешканки, 2008 року народження. Ймовірною причиною події є отруєння чадним газом.
Зазначається, що будинок обладнаний газовою колонкою та газовим конвектором. Аварійна бригада «Львівгаз» тимчасово припинила подачу газопостачання до будинку. Обставини події встановлюють правоохоронці.
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