На борту судна на момент пожежі було 28 членів екіпажу

В Індійському океані сталася пожежа на судні MSС MESSINA, яке здійснювало рейс зі Шрі-Ланки до Сінгапуру. На борту були українські моряки, один з них загинув. Про це повідомляє NV.ua, з посиланям на морський портал Seafarers Journal.

Як повідомляється, внаслідок займання у машинному відділенні, яке сталося 25 червня, загинув 20-річний моряк з Одеси. Для нього це був лише другий рейс.

Інші члени екіпажу перебувають на аварійному судні. З моменту надзвичайної події моряки не мають зв’язку.

У береговій охороні Індії повідомили, що станом на 27 червня постраждали контейнеровоз на буксирі йшов у Сінгапур. Там також повідомили, що на борту було 28 членів екіпажу, один із них загинув.

Міністерство закордонних справ України доручило посольствам в Індії та Сінгапурі негайно перевірити ситуацію на цьому судні.

«Глава МЗС України Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Індії та Сінгапурі негайно перевірити ситуацію на судні MSC MESSINA, серед членів екіпажу якого можуть бути громадяни України», – повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на сторінці в Twitter.