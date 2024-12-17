Псевдоподружжя із Сумщини їхало за кордон через пункт пропуску у Раві-Руській на Львівщині

У пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» на кордоні з Польщею львівські прикордонники викрили псевдоподружжя із Сумщини. 23-річна жінка з інвалідністю зізналась, що мала отримати 3-4 тис. доларів та безкоштовно відпочити у Туреччині.

Як повідомили прикордонники 17 грудня, 22-річний чоловік уклав шлюб з 23-річною жінкою з II групою інвалідності, щоб потрапити до Туреччини. Псевдоподружжя із Сумщини їхало за кордон через пункт пропуску у Раві-Руській на Львівщині.

Пара спочатку розповідала, що нібито їдуть провідати маму «нареченого». Коли ж жінка зрозуміла, що за такий «бізнес» їй загрожує кримінальна відповідальність, зізналась, що шлюб укладений з розрахунку. Клієнт після перетину кордону мав заплатити 3-4 тис. доларів США та пообіцяв безкоштовний відпочинок у Туреччині у його мами. Щоб не викликати підозри, «молодята» домовились перетинати кордон через два місяці після укладення шлюбу.

Оперативники прикордонного загону скерували до поліції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею про незаконне переправлення чоловіка за кордон (ст. 332 ККУ).