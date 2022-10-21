Трагічний інцидент стався у приміщенні заводу на вул. Бориславській,51

У четвер вранці, 20 жовтня, у Дрогобичі на Львівщині з третього поверху приміщення заводу випав 25-річний чоловік. Через падіння з висоти чоловік отримав важкі травми та госпіталізований до реанімації.

Трагічний інцидент трапився близько 9:00 ранку на вул. Бориславській, 51. За цією адресою розташований Дрогобицький завод газової апаратури. З третього поверху приміщення заводу, з висоти близько 9 метрів, випав 25-річний чоловік.

У поліції Львівщини підтвердили ZAXID.NET цей факт. За попередніми даними поліції, стався нещасний випадок – чоловік випав з власної необережності.

За інформацією Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалого у важкому стані доправили у Дрогобицьку лікарню. Попередній діагноз – кататравма.