У селі Забороль за вісім км від Рівного матір з двома дітьми отруїлась чадним газом. Сім'ю доправили у обласну лікарню, в якому вони стані, наразі невідомо.

Про випадок стало відомо у середу, 12 жовтня, після повідомлення прес-служби ДСНС Рівненщини. Повідомлення до рятувальників надійшло від медиків. Вони повідомили, що опівночі 12 жовтня в Рівненську обласну клінічну лікарню доправили трьох мешканців села Забороль Рівненського району, які отруїлись чадним газом.

Йдеться про 27-річну жінку та її двох дітей, яким по сім років. Яким саме чином родина отруїлась чадним газом, встановлюють спеціалісти.

Зазначимо, що чадний газ у помешканні виявити вкрай складно, оскільки він не має запаху. У разі виникнення симптомів, а це нудота, запаморочення та головний біль, необхідно якомога швидше вийти на свіже повітря. Щоправда, часто люди не встигають врятуватись, оскільки при великій концентрації чадного газу втрата свідомості може настати вже за декілька хвилин.