Жінці загрожує до 7 років в'язниці, а її пасажирам - штраф

На Буковині 28-річна жінка на своєму авто намагалася вивезти в Румунію чотирьох чоловіків призовного віку. Двоє з них – жителі Тернопільщини, ще двоє ухилянтів приїхали з Харківської області. Водійку з чотирма пасажирами прикордонники зупинили неподалік пункту пропуску на території Красноїльської громади. Їй загрожує до семи років увʼязнення.

Прикордонний загін натрапив на автомобіль з жінкою за кермом і чотирма чоловіками-пасажирами 8 січня. Усіх зловмисників затримали і на місце події викликали слідчо-оперативну групу. 15 січня правоохоронці повідомили жінці-перевізниці про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Під час розслідування поліцейські встановили, що 28-річна уродженка села Сучевени попередньо вступила у змову із невідомою поки що слідству людиною, яка запропонувала їй заробляти переправленням ухилянтів за кордон. Жінка погодилася на таку пропозицію. Вона самостійно підшукала у соціальних мережах чотирьох чоловіків і запропонувала послуги перевізниці. Двоє жителів Харківської області та двоє жителів Тернопільщини віком від 23 до 36 років погодилися на таку пропозицію. Буковинка на своєму авто BMW зустріла їх в Чернівцях і привезла до Красноїльська. Тут вони мали польовими дорогами перетнути кордон.

«Однак прикордонники завадили наміру, зупинивши водійку та чоловіків і викликали слідчо-оперативну групу відділення поліції з міста Сторожинець Чернівецького районну. Також правоохоронці затримали 28-річну буковинку та її пасажирів», – повідомили в поліції Буковини в середу, 15 січня.

Жінці слідчі поліції повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Їй загрожує до 7 років позбавлення волі. Чоловікам, які намагалися незаконно потрапити в країну ЄС, загрожує штраф.