У затриманого луганчанина вилучили гроші, які він викрав з сейфу суші-бару

Львівська поліція затримала 28-річного мешканця Луганська, який вночі на 3 квітня заліз у приміщення суші-бару на вул. Торф’яній та викрав з сейфу 110 тис. грн.

За даними поліції, уночі на 3 квітня чоловік розбив вітрину, проник у приміщення на вул. Торф’яній, в якому розташована майстерня суші, відчинив сейф, звідки викрав 110 тис. грн, після чого втік.

Завдяки записам з камер відеоспостереження, встановленим в рамках програми «Безпечна Львівщина», поліцейські з'ясували, що до скоєння злочину причетний 28-річний житель міста Луганськ, який тимчасово проживає у Львові. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Того ж дня поліцейські затримали злодія. Речові докази в нього вилучили.

За фактом крадіжки поліцейські відкрили кримінальне провадження (за ч.4 ст.185 ККУ). Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Правоохоронці нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.