28-річному чоловіку за побиття лікарки швидкої допомоги присудили 4 місяці арешту

Івано-Франківський міський суд виніс вирок 28-річному чоловіку за побиття лікарки «швидкої». У жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку та синець на обличчі.

Суд встановив, що ввечері 21 травня 2021 року бригада швидкої допомоги прибула на виклик до мікрорайону «Пасічна» у Івано-Франківську. Оскільки за вказаною адресою хворої не було, лікарка перетелефонувала на номер, з якого викликали «швидку». Трубку підняв 28-річний чоловік і назвав нову адресу, куди потрібно було прибути медикам.

«Після прибуття до нового місця виклику, а саме на вулицю Хіміків, до карети швидкої допомоги підійшов підозрюваний, який вів себе агресивно і перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік почав наносити удари кулаком по машині медиків. А після зауваження потерпілої вдарив її у обличчя, чим спричинив останній тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми зі струсом головного мозку та синцем в ділянці обличчя», – йдеться у повідомленні прес-служби Івано-Франківського суду.

У судовому засіданні підозрюваний свою вину визнав повністю і підтвердив усі обставини.

Суд визнав 28-річного франківчанина винним у нанесенні легких тілесних і призначив йому покарання у вигляді чотирьох місяців арешту.