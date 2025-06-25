Посередник обіцяв вирішити питання з ВЛК щодо оформлення інвалідності

Поліцейські затримали 29-річного мешканця Дрогобицького району, який за 21 тис. доларів взявся оформити двом ухилянтам висновки ВЛК щодо інвалідності.

Як повідомили у середу, 25 червня, у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, підозрюваний пообіцяв за 21 тис. доларів посприяти в ухиленні від мобілізації для двох військовозобов’язаних. Він запевнив їхню родичку, що має вплив на посадових осіб військово-лікарської комісії та може організувати виготовлення необхідних медичних документів про інвалідність.

«Йшлося про встановлення групи інвалідності, що стало б підставою для отримання відстрочки від призову на військову службу», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури.

Підозрюваного затримали після отриманння 21 тис. доларів

Підозрюваного затримали після отримання усієї суми неправомірної вигоди. 29-річному жителю одного з сіл Дрогобицького району повідомили про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 ККУ). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.