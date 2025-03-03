30-річного львів'янина затримали за переправлення ухилянтів

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з прокурорами викрили 30-річного львів’янина, який у січні цього року організував схему переправлення ухилянтів до Молодови. За свої послуги брав 25 тис. доларів, а потенційних клієнтів перевіряв на детекторі брехні.

Як повідомили у понеділок, 3 березня, у ДСР Нацполіції та прокуратурі Львівщини, при зустрічі з одним із клієнтів 30-річний підозрюваний повідомив деталі плану. Зокрема, вимагав від ухилянта пройти «детектор брехні» через залученого ним поліграфолога, щоб таким чином перевірити його можливу співпрацю з правоохоронними органами, на що клієнт погодився.

Також фігурант запевнив, що в подальшому у визначений день військовозобов’язаного супроводять в Одесу, де успішно перевезуть через один із пунктів пропуску. Така послуга коштувала 25 500 доларів. За домовленістю, гроші необхідно було перерахувати на криптогаманець. Підозрюваного затримали біля обмінника під час того, як він разом з клієнтом мали намір перевести гроші на цифровий гаманець.

Затримання переправника відбулося біля пункту обміну валют

За даними ДСР, за окрему плату переправник залучив до схеми працівників прикордонного пункту пропуску, які пропускали клієнтів до Молдови без внесення їхніх даних до інформаційної бази.

30-річному переправнику інкримінують організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ). Йому загрожує позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та конфіскація майна.