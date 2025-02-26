Власник та водій фури перевозили ухилянта у причепі вантажівки поміж металевих конструкцій

Львівські правоохоронці викрили двох закарпатців, які організували переправлення ухилянта за кордон у вантажному відділенні фури. Така послуга коштувала 11 тис. доларів.

Як повідомили у середу, 26 лютого, у поліції та прокуратурі Львівщини, за 11 тис. доларів двоє мешканців Закарпаття віком 39 та 44 роки взялись переправити чоловіка призовного віку через державний кордон в Румунію. Клієнт заховався у напівпричепі вантажівки поміж металевих конструкцій, де його і виявили прикордонники.

«Молодший із зловмисників, який організував схему – підприємець у сфері міжнародних перевезень та власник автопоїзда, старший – водій транспортного засобу. Обох правоохоронці затримали 25 лютого на території Закарпатської області під час спроби виїхати за межі України з клієнтом у вантажівці. Гроші вони повинні були отримати вже за кордоном, після виконання роботи», – йдеться в повідомленні поліції.

Підприємця-перевізника та водія затримали разом із ухилянтом

Затриманим повідомили про підозру у незаконному переправленні через кордон (ч.3 ст.332 ККУ). Винуватцям загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на три роки та з конфіскацією майна.