Посадовця затримали одразу після одержання 3500 доларів хабаря

Поліція викрила економіста оборонного підприємства у Львові, який за 3500 доларів хабаря обіцяв працевлаштувати та забронювати військовозобовʼязаних чоловіків на державне оборонне підприємство.

Як повідомили у поліції, 33-річний львів’янин, який працював на одному з оборонних заводів у Львові, вирішив посприяти у працевлаштуванні військовозобов’язаного чоловіка на держпідприємство із можливістю бронювання. Таким чином чоловік хотів уникнути мобілізації.

Із власних джерел у правоохоронних органах ZAXID.NET відомо, про яке саме оборонне підприємство йдеться, однак із міркувань безпеки редакція не розголошує його назву.

Фото поліції

Слідчі затримали посадовця 13 лютого після одержання 3500 доларів хабаря. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.