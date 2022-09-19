Аварія сталась на трасі «Ковель-Чернівці», неподалік Теребовлі

Неподалік Теребовлі внаслідок зіткнення двох автомобілів загинула 31-річна жінка. Також постраждав її чоловік та 10-річний син, їх обох госпіталізували. Водія іншого авто, який, імовірно, спричинив аварію, затримала поліція. У разі доведення вини йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Аварія сталась близько 10:00 у неділю, 18 вересня. Неподалік села Кобиловолоки Теребовлянської громади зіткнулися автомобілі Mazda та Volkswagen Passat B6.

Внаслідок зіткнення 31-річна пасажирка Volkswagen загинула на місці. Її чоловіка та 10-річного сина доправили до лікарні.

«Водія Mazda, після надання меддопомоги, затримали згідно зі статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу. Травмувалася у ДТП і пасажирка даного авто», – повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.