Через падіння з кузова вантажівки чоловік отримав важкі травми

На Львівщині поліцейські встановлюють обставини травмування мобілізованого волинянина Максима Музички, який випав з кузова вантажного автомобіля по дорозі на полігон та отримав важкі травми.

Як повідомили в поліції Львівщини, інцидент стався 12 червня. Як попередньо встановили співробітники Яворівського районного відділу поліції, мобілізований 31-річний мешканець Волинської області отримав тілесні ушкодження, вистрибнувши з кузова вантажного автомобіля під час транспортування на полігон на Львівщині.

Постраждалого доправили до лікарні у важкому стані – без свідомості та з відкритою черепно-мозковою травмою.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження (ч.1 ст.128 ККУ).

У Волинському обласному ТЦК та СП запевнили, що жодних насильницьких дій з боку військовослужбовців групи оповіщення чи медиків до мобілізованого Максима Музички не застосовували.

«11 червня 2025 року, після встановлення належності громадянина до військового обліку, його було направлено на проходження військово-лікарської комісії. Під час медичного огляду Музичка М.О. відмовився ознайомлюватися з висновками та отримувати відповідні документи. У зв’язку з цим медичними працівниками складено акт (Форма №13) і оформлено супровідну документацію (Форма №4). Під час супроводу до ТЦК та СП громадянин поводився спокійно. Фізичні чи спеціальні засоби впливу до нього не застосовувалися. Інформація про використання газового балончика є недостовірною», – сказано в повідомленні обласного ТЦК.

Після завершення процедур моблізований Максим Музичка був направлений та зарахований до навчального центру для проходження базової підготовки. Усі обставини інциденту, який стався під час його транспортування на полігон, розслідують правоохоронці.