Чоловік отримав бойову повістку, але не з'явився у ТЦК

Кам’янка-Бузький районний суд Львівської області 6 листопада виніс вирок 35-річному мешканцю Харкова Максиму О., який тимчасово проживав на Львівщині, за ухилення від призову за мобілізацією. Чоловікові призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Про завершення справи в суді повідомила обласна прокуратура.

За матеріалами справи, 35-річний мешканець Харкова з березня 2022 тимчасово проживав у Львівському районі, де йому вручили повістку. Військово-лікарська комісія визнала обвинуваченого придатним за станом здоров’я для проходження військової служби. Чоловік вже мав військове звання «рядовий».

Працівники ТЦК вручили чоловікові бойову повістку, відповідно до якої той мав з’явитися на загальну мобілізацію. Однак Максим О. без поважної причини не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проходження служби у лавах ЗСУ. Відтак, військовозобов’язаний порушив вимоги чинного законодавства та ухилився від військового призову.

Суд визнав 35-річного чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ). Вироком суду йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.