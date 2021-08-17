35-річного вбивцю затримали за кілька годин піля скоєння злочину

Бродівський районний суд арештував на два місяці 35-річного місцевого жителя, який вбив свою знайому на території Бродівського замку. Чоловік зізнався, що задушив 41-річну жінку, бо вона відмовилась вступати в інтимний зв'язок з ним.

Вбивство трапилось 7 серпня близько 16:00 на території Бродівського замку. 35-річний чоловік проводив час зі знайомою біля озера, що поруч із замком. Під час конфлікту з жінкою бродівчанин схопив її за шию та задушив. Після цього він втопив її тіло в озері, а одяг спалив на місці, де вони відпочивали.

9 серпня мати вбитої жінки звернулася до поліції, повідомивши про її зникнення. Правоохоронці знайшли чоловіка, з яким вбита відпочивала біля озера. Він одразу зізнався у скоєному та розповів, що провів другу половину дня зі своєю подругою біля озера на території замку. За його словами, вони разом вживали алкоголь та відпочивали. Чоловік запропонував жінці зайнятись сексом, одна та йому відмовила, через що між ними виник конфлікт. У результаті чоловік задушив свою знайому.

Убивця показав поліцейським місце злочину і розповів усі деталі вбивства. Після цього його затримали.

11 серпня Бродівський районний суд обрав чоловікові міру запобіжного заходу. Бродівчанин та його адвокат клопотали про домашній арешт, оскільки чоловік має хронічне психічне захворювання. Втім суддя Анна Бунда вирішила задовольнити клопотання поліції і взяти вбивцю під варту на два місяці.