Чоловік планував продати автомобілі Nissan Navara та Mazda BT-50

Правоохоронці викрили 39-річного мешканця Волині на продажі завезених для потреб армії автомобілів. Наразі слідству відомо про два позашляховики, які він намагався продати: це Nissan Navara та Mazda BT-50. Автомобілі вилучили, крім того, правоохоронці також вилучили в фігуранта розслідування 17 тис. доларів.

Про викриття чоловіка стало відомо в середу, 1 лютого, після повідомлення прес-служба прокуратури Волині. За версією слідства, 39-річний мешканець Ковельщини продавав автомобілі, ввезені в Україну як гуманітарна допомога для армії.

«Під час огляду місця події вилучено транспортні засоби – Nissan Navara та Mazda BT-50, документи на них та 17 тис. доларів. Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні продажу предметів гуманітарної допомоги в особливо великих розмірах під час воєнного стану та про накладення арешту на вилучені автомобілі», – йдеться у повідомленні. Зазначимо, що санкція ч.3 ст. 201-2 ККУ передбачає від п'яти до семи років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в серпні 2022 року Ковельський суд розглядав подібну справу: тоді мешканця Ковеля підозрювали в продажі за понад 500 тис. грн двох автомобілів, завезених як гуманітарна допомога для армії. Йому вручили підозру за цією ж статтею 201-2 ККУ. Однак в процесі слідства чоловік уклав угоду про визнання винуватості, і його звільнили від основного покарання, призначивши лише рік умовно.