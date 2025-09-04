Протягом 12-14 вересня на території !FESTrepublic у Львові відбудеться 11 Craft Beer & Vinyl Music Festival

Протягом 12-14 вересня на території !FESTrepublic у Львові відбудеться 11 Craft Beer & Vinyl Music Festival. Фестиваль об’єднає любителів крафтового пива, вінілів та смачної їжі. Цьогоріч участь візьмуть понад 40 броварень, а гості матимуть змогу позначати улюблені сорти в «фестивальному щоденнику».

Напередодні фестивальних вихідних у рамках Craft Beer & Vinyl Music Festival 11 відбудеться перше в Україні професійне змагання пивоварень «Герць». Асоціація незалежних броварів України ініціювала створення такого конкурсу пива, аби відзначити найкращі зразки українського крафту, а також сприяти розвитку пивної культури в Україні.

На фестивалі представлять крафт від понад 40 пивоварень – цього року гості матимуть змогу позначати улюблені сорти в «фестивальному щоденнику», який видаватимуть на вході.

На ярмарку зберуться магазини та колекціонери вінілів, будуть вінілові сети від діджеїв Tonika, Gooch Brown, Chainbro, T-One, Danya Bilous, Shon і не тільки. Відбудеться також тиха вечірка в навушниках.

У рамках Craft Beer & Vinyl Music Festival можна відпочити на концертах: Latexfauna, Brykulets, Epolets, Міші Правильного, Гоні, Sasha Boole, Бетон, Твій Зайчик Пише та інших.

Leoland подбає про простір для дітей, тож поруч із будівлею Видавництва Старого Лева буде зона розваги для наймолодших. Спільно з брендом Crunchy Munchy на фестивалі буде конкурс костюмів для песиків, а також буде великий фудкорт.

На фестивалі збиратимуть гроші для українських захисників – відбудеться аукціон для збору на «Рій помсти», щоб підсилити військо дронами.

Квитки на Craft Beer & Vinyl Music Festival 11 уже можна придбати, а деталі фестивалю публікують у соцмережах. Квитки стартують від 350 грн за день (без келиха), або 650 грн за три дні з фестивальним келихом.