43-річного львівʼянина розшукали завдяки камерам відеоспостереження

Поліцейські затримали 43-річного львів’янина, якого підозрюють у жорстокому побитті рибалки в Левандівському парку. Чоловіка з травмами госпіталізували до лікарні.

Як повідомили у поліції, інцидент трапився 30 вересня вночі. 41-річний львів’янин відпочивав на березі озера на Левандівці і ловив рибу, коли до нього підійшов незнайомий і почав звинувачувати його в незаконній риболовлі. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого перехожий кілька разів ударив рибалку кулаками та ногами по голові, після чого втік.

Згодом перехожі побачили на вул. Ганкевича побитого чоловіка та викликали поліцію. Підозрюваного у побитті розшукали завдяки відео з камер спостереження системи «Безпечна Львівщина». Слідчі затримали 43-річного львів’янина та повідомили йому про підозру в умисному побитті за ч. 1 ст. 121 ККУ. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.