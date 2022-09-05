Чоловіка, який запускав дрон, відвезли у поліцейський відділ

На Львівщині затримали 43-річного мешканця Миколаївської області, який запускав дрон у Винниках. Про це у понеділок, 5 вересня, повідомили в Управлінні поліції охорони Львівської області.

У неділю, 4 вересня, на головний пульт централізованого спостереження Управління поліції охорони у Львівській області надійшов сигнал «Тривога» з об’єкту, який перебуває під охороною.

Коли на місце події приїхали представники поліції охорони, до них звернулась адміністраторка закладу та вказала на невідомого чоловіка, який запускав безпілотний літальний апарат.

Пілота квадрокоптера затримали, виявилося, що це 43-річний житель Миколаївської області. Працівники поліції охорони Львівщини доставили затриманого в місцевий відділ поліції.

Нагадаємо, що під час воєнного стану в Україні заборонено підіймати в небо будь-які літальні об’єкти, у тому числі дрони.