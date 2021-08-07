Тіло чоловіка вдалося витягти на берез на наступний день після нещасного випадку

У п'ятницю, 6 серпня, рятувальники дістали з озера у селі Віжомля тіло 46-річного чоловіка, який напередодні там потонув. Як повідомили у прес-службі ДСНС утопленик виявився мешканцем Львова.

Нещасний випадок трапився на озері у селі Віжомля, що у Яворівському районі. Пізно ввечері четверга, 5 серпня, близько 22:12, до рятувальників надійшло повідомлення, що в місцевому озері ймовірно потонув чоловік 1975 року народження.

Рятувальники почали пошуки одразу, однак безрезультатно. Вночі пошуки призупинили і вже вранці, 6 серпня продовжили. Тіло потепельника виявили близько 11:30, його вдалося витягти з води за допомогою металевого гака.

Тіло потопельника передали поліції, вони мають встановити обставини цього нещасного випадку.