Чоловік рибалив, впав із містка у воду і втопився

У середу зранку, 21 липня, водолази дістали з озера Щирек в с. Наварія тіло чоловіка. У рятувально-водолазній службі Львівської області розповіли, що чоловік рибалив, впав із містка у воду і втопився. Попередньо відомо, що рибалка був у стані алкогольного сп’яніння.

«О 06:20 було піднято тіло потерпілого 1966 року народження, мешканця с. Поршна, який, будучи напідпитку, рибалив та з містка впав у воду», – зазначено у повідомленні служби.

Фото рятувально-водолазної служби

Тіло з озера витягли водолази аварійно-рятувальної маневреної групи та працівники Львівської рятувальної станції.

Також, за інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, напередодні, 20 липня, близько 11:00 в с. Сулимів (Куликівська ТГ) Львівського району в місцевому ставку виявили тіло місцевого мешканця 1989 року народження. Тіло витягнули на поверхню працівники поліції.