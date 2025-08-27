Переправник віз ухилянтів до кордону з Угорщиною власним авто

Поліцейські спільно з прикордонниками затримали в Ужгородському районі на Закарпатті 51-річного переправника зі Львова, який віз до кордону двох ухилянтів у власному авто.

Як повідомили у середу, 27 серпня, у поліції Закарпатської області, організатором схеми переправлення чоловіків через кордон виявився 51-річний житель Львова. Вартість такої послуги становила 5 тис. доларів з особи. Переправника затримали під час доставки до кордону двох військовозобов’язаних.

«Під час проведення оперативних заходів правоохоронці встановили, що зловмисник готується переправити ще двох військовозобов’язаних жителів Дніпропетровської області. Їх фігурант зустрів на вокзалі у Мукачеві та на своєму автомобілі повіз до кордону зі Словаччиною, що проходить у селі Стужиця Ужгородського району. Втім на шляху до кордону автомобіль Škoda під керуванням 51-річного львів’янина зупинили правоохоронці», – йдеться в повідомленні поліції.

В автомобілі вилучили готівку та інші докази

Під час огляду автомобіля поліцейські знайшли гроші у різних валютах та інші докази, які свідчать про причетність зловмисника до переправлення.

Переправника затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення (ч. 3 ст. 332 ККУ). А на його клієнтів прикордонники склали адмінматеріали за статтею 204-1 КУпАП.

Поліцейські встановлюють інших ймовірних співорганізаторів схеми.