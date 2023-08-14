Пожежу гасили 12 рятувальників та три одиниці спецтехніки

У понеділок, 14 серпня, сталася пожежа у квартирі на п’ятому поверсі на вул. Виговського у Львові. За попередніми даними, пожежа виникла через необережне куріння.

За даними ДСНС Львівщини, квартира на п’ятому поверсі п’ятиповерхівки зайнялася близько 9:30 ранку.

На момент прибуття пожежників з квартири вибивалось полум’я. Під час розвідки пожежі рятувальники виявили в задимленій квартирі непритомного 54-річного чоловіка, власника помешкання. Його винесли на свіже повітря та проводили серцево-легеневу реанімацію. Далі постраждалого передали медикам «швидкої», які доправили чоловіка до лікарні.

Пожежу гасили близько півгодини 12 рятувальників та три одиниці спецтехніки. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 5 м2 та пошкодив облицювання стін на площі 40 м2. Ймовірною причиною пожежі називають необережність під час куріння.