Жінка випала з вікна ЖК «Парус Парк»

У Львові з вінка багатоповерхівки випала 55-річна жінка, яка мила вікна в своєму помешканні. Жінка загинула ще до приїзду медиків. Цю інформацію ZA|XID.NET підтвердили у поліції Львівської області.

Інцидент трапився у четвер, 17 серпня, вранці. 55-річна мешканка ЖК «Парус Парк» на вулиці Кульпарківській, 64а мила вікна та випала з квартири. Жінка померла ще до приїзду медиків швидкої допомоги.

Поліція кваліфікувала загибель жінки як нещасний випадок. Обставини події встановлюються.