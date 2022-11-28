Із колодязя жінку дістали рятувальники. На момент їхнього приїзду вона вже була мертва

У селі Кошляки на Тернопільщині внаслідок падіння у 12-метровий колодязь загинула жінка. Потерпілу в криниці знайшли вночі, тоді ж на місце викликали рятувальників. На моменту приїзду надзвичайників у неї вже не було ознак життя. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET у прес-службі ДСНС Тернопільщини, жінка була 1967 року народження.

Нещасний випадок стався близько 03:00 у суботу, 26 листопада. До рятувальників надійшло повідомлення, що у селі Кошляки Скориківської громади в колодязь впала людина.

«По прибуттю до місця події підрозділом 20 пожежно-рятувальної частини було проведено розвідку та встановлено, що потерпіла була без ознак життя в колодязі з водою на глибині близько 12 м. Потерпілу дістали методом поліспостів (за допомогою мотузки та драбини) в апараті захисту органів дихання», – повідомляє прес-служба ДСНС Тернопільщини.