Хлопчик разом із братом катався на велосипеді

У селі поблизу Косова 5-річний хлопчик упав із підвісного моста в прірву. Висота падіння складала понад 6 метрів. Відомо, що дитина каталася на велосипеді разом зі своїм братом. Хлопчика витягли із прірви та доставили у лікарню.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, інцидент стався у селі Город Косівського району пообіді у четвер, 13 травня. Виклик про падіння дитини у прірву із шестиметрової висоти рятувальникам повідомили місцеві мешканці близько 13:26.

«До прибуття рятувальників, хлопчика з прірви витягли очевидці та передали працівникам екстреної медичної допомоги, які транспортували його до Косівської центральної районної лікарні. Як з'ясувалось, 5-річний хлопчик потрапив у небезпеку, коли катався на велосипеді разом зі своїм братом. Добре, що в даній ситуації знаходились поруч небайдужі громадяни», — йдеться у повідомленні ДСНС.

У прес-службі уточнюють, що дитину забрала швидка, хлопчик перебуває у під наглядом лікарів. Наскільки серйозні травми отримав хлопчик наразі невідомо.