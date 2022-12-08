Нещасний випадок стався на території приватного будинку, де проводились будівельні роботи

У середу, 7 грудня, у місті Радехів на Львівщині 64-річний чоловік впав з риштування. Його госпіталізували з важкими травмами голови.

Як розповіли ZAXID.NET очевидці, інцидент трапився в Радехові на території приватного будинку. Під час проведення будівельних робіт чоловік впав з риштування з висоти близько 2,5 метри.

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалого госпіталізували з попереднім діагнозом – струс головного мозку, закритий перелом основи черепа та тупа травма живота. Його доправили у Червоноградську лікарню.