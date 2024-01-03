Після порятунку чоловіка доправили до медзакладу на огляд

На Хмельниччині 64-річний чоловік під час прибирання на дачі впав у господарський колодязь і застряг там на десять годин. Чоловік кликав на допомогу, однак, його ніхто не чув. Знайшли постраждалого правоохоронці, до яких звернулась дружина чоловіка, яка від ранку не могла до нього додзвонитися.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, звернення до правоохоронців надійшло опівночі у середу, 3 січня. До поліції звернулась мешканка Кам’янця-Подільського, яка повідомила, що від ранку на зв’язок не виходить її 64-річний чоловік.

На виклик прибули поліцейські Богдан Цьопа та Леонід Атаманюк. Вони зʼясували, що чоловік ще зранку поїхав на дачу в село Ісаківці Жванецької громади, аби прибрати подвір'я. Правоохоронці одразу вирушили туди. Оглядаючи господарство, вони почули крик про допомогу.

«Звук долинав з господарчого колодязя, у якому і застряг 64-річний чоловік. Поліцейські одразу ж витягнули його з ями, надали домедичну допомогу, після чого відвезли до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Прес-служба також опублікувала відео, на якому видно, як поліцейські витягували чоловіка з пастки.

Пенсіонер пояснив, що вирішив перед новорічними святами навести лад на дачі. Розпочав прибирання з господарчого колодязя, але не втримався та впав туди головою донизу. Самотужки вибратись не зміг і майже десять годин гукав про допомогу, та ніхто не чув.

Наразі з чоловіком усе гаразд. Його здоров'ю нічого не загрожує.