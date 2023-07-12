На Прикарпатті 77-річний селянин втопився, рятуючи курей від повені. Випадок трапився у селі біля Коломиї, про смерть чоловіка журналістам «НТК» розповів голова територіальної громади.

Як йдеться у сюжеті телерадіокомпанії «НТК», 77-річний мешканець Нижнього Вербіжа втопився під час повені. За словами голови Нижньовербізької ТГ Ярослава М’якущака, чоловік намагався врятувати своїх курей.

«Подзвонили, що помер чоловік, але тоді ми не могли сказати чи через повінь. Згодом виявилось, що чоловік рятував курей. Виявили тіло, було підтвердження від патологоанатомів, що загинув внаслідок повені», – розповів Ярослав М’якущак.

У сюжеті, який оприлюднили 11 липня, не вказано, коли саме помер чоловік. Останній випадок повені на Івано-Франківщині був 7 липня, тоді було підтоплено 600 домогосподарств, мешканців евакуюють на човнах.