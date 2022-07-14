Можливо, коли твоє життя влаштовано, утебе є стабільна високооплачувана робота чи бізнес, то ці кошти не видаються якоюсь значною сумою. Але, тим не менш, додатковий дохід в інтернеті можна спрямувати на оплату кращого житла, більш якісну техніку чи брендовий одяг, подорожі, почати рано інвестувати, частіше ходити в друзями в кафе, ресторани тощо.

Не потрібно чекати гарної погоди, вдалого дня чи часу, коли ти станеш старшим, розумнішим чи досвідченішим. Додаткові кошти можна заробляти з тим, що є, і вже сьогодні. Тут не йдеться про способи миттєво розбагатіти або за один день стати мільйонером, але ти можеш своєю креативністю і наполегливістю отримувати постійний прибуток, працюючи віддалено онлайн.

Існує безліч способів заробляти в інтернеті. Ми тобі розповімо про ті, де ти можеш працювати з дому, у зручний для тебе час, з вільним графіком та навіть зі знаннями початківця. Робота онлайн стала ще більш затребуваною під час карантину, а тому ніколи не пізно обрати свої способи, щоб заробити гроші в інтернеті.

8 способів заробити додаткових 500 доларів на місяць онлайн:

Платформа для креаторів Talkytimes

Talkytimes – спільнота креативних людей, де кожен, хто ділиться цікавим і корисним контентом, має можливість заробляти онлайн. Отримувати дохід на платформі може кожен контент креатор, який створює унікальний контент та формує спільноту своїх підписників.

Після проходження верифікації на платформі можна розпочати публікувати свій контент, залучати підписників та формувати спільноти. На Talkytimes ти можеш почати заробляти в інтернеті і отримувати свій додатковий дохід. При цьому це не якась рутинна робота, адже ти створюватимеш контент, який подобається перш за все тобі, залучає зацікавлених людей з різних куточків світу і формує твою власну спільноту підписників.

Написання текстів

Якщо у тебе добре виходить писати, то можна спробувати себе в ролі фріланс копірайтера. Сьогодні багатьом компаніям потрібні тексти: пости в соцмережах, тексти для блогів, розшифровка відео-скриптів, рерайт текстів та інше. І вони готові за це платити. Автор-новачок може заробляти від $10-20 за статтю. Це, звісно, не так захоплююче, як творити свій власний контент на Talkytimes, але цілком підійде, щоб заробляти на початку.

Більш досвідчені автори – від $50-100 і більше, залежно від довжини тексту і теми, на яку потрібно підготувати статтю. Декілька статей на тиждень можуть принести тобі $400-800 додаткового доходу. Робота віддалена, а тому не потрібно витрачати час і кошти на поїздки в офіс.

Де шукати замовлення, щоб почати заробляти як фріланс-автор? Найкраще для цього підходять фріланс-біржі Upwork, Fiverr. А ще можна пропонувати співпрацю тим виданням, які ти сам читаєш, тобі подобається їхній стиль, і ти б хотів і міг писати для них тексти регулярно. На кожному такому сайті є розділ вакансії або контакти, де можна уточнити всю необхідну інформацію щодо співпраці.

Графічний дизайн

Компанії потребують не тільки текстів, а й графічних зображень – ілюстрацій для постів в соцмережах чи на сайтах, логотипів, слайдів, банерів. Якщо ти художник або тобі подобається дизайн, то для тебе це чудова можливість заробляти додаткові кошти.

Пошук замовників тут схожий як і для авторів текстів. Ти можеш знаходити замовників на фріланс-платформах Upwork, Fiverr чи через знайомих та навіть соцмережі. Можна розпочати із простих дизайнів візиток, флаєрів, рекламних буклетів і згодом трансформувати свою майстерність у веб-дизайн, дизайн інтерфейсів, які сьогодні є дуже затребуваними і високооплачуваними спеціальностями.

Хороший дизайнер заробляє $50-100 на годину, і клієнти вишиковуються в чергу, щоб працювати з професіоналами своєї справи.

Якщо ти творець зі своїм баченням, то в тебе є чудова можливість приєднатися до ком’юніті креаторів на Talkytimes, щоб ділитися своїми меседжами зі світом.

Аудіо-записи

Озвучування відео, подкасти, зачитування текстів – потрібна послуга для тих бізнесів, які викладають іноземні мови, займаються продюсуванням відео та аудіоконтенту.

Для початку не потрібно навіть мати якусь спеціальну апаратуру. Для найпростіших завдань, яких на фріланс платформах вдосталь, треба мати лише мобільний телефон із додатком Диктофон та ноутбук. Трішки тиші, шматочок магії і все – твій голос має всі шанси увіковічитися в унікальному відео чи навіть рекламному ролику.

Ретушування фото

Багато фотографів-професіоналів делегують обробку фото віддаленим помічникам. А самі тим часом мають більше часу на зйомки. Товарні бізнеси також потребують якісної обробки фото своїх товарів, щоб ті виглядали максимально привабливо на вітринах інтернет-магазинів.

Найчастіше фотографи чи компанії підшукують собі таких помічників на фріланс платформах чи в соцмережах, тематичних групах. Все, що потрібно знати для такої роботи, – основи роботи з фоторедакторами. А в процесі фотообробки твої навички неодмінно покращяться.

Згодом здобуті знання у фотообробці стануть тобі в нагоді, коли ти захочеш займатися своєю справою або створювати власний унікальний контент. Проявити свої таланти ти можеш у комфортному онлайн-просторі для креативних людей Talkytimes. Там ти не просто можеш ділитися своєю творчістю зі світом, а й приєднатися частиною ком’юніті різноманітних і відкритих людей.

Редагування відео

Відео останнім часом набуває все більше популярності в інтернет-просторі. Людям дедалі складніше читати великі тексти чи просто дивитися фотографії. Хочеться поринути з головою в захоплюючий і динамічний сюжет, забути про все на світі і опинитися «всередині» відеокартини. Популярними є не тільки кіно чи телепередачі з годинною тривалістю, а й короткі формати відео.

Обробки відео потребують як професійні рекламщики, які знімають на замовлення відеоролики, так і незалежні влогери. До того ж, одне й те саме відео можна використати на кількох платформах одночасно. Для цього і потрібна їхня відеообробка.

Як редактор відео ти можеш почати із нескладних проектів: обрізка відео, накладання простих аудіо та візуальних ефектів, субтитрів, а згодом виробити більш професійні навички відеоредагування.

На фрілансі проекти з обробки відео коштують від $80-200 за нескладне коригування відеоряду. Отож, заробити додаткових $500 на місяць віддалено буде зовсім нескладним завданням навіть для новачка.

Віртуальний асистент

Якщо тобі не до снаги ані писати тексти, ані обробляти фото чи відео, але натомість ти класно розбираєшся в офісних програмах, вмієш працювати з електронною поштою та легко подружишся з онлайн-сервісами, то робота віртуальним асистентом саме для тебе.

Віртуальний асистент – це людина, яка працює віддалено і робить нескладні організаційні задачі, допомагаючи розвантажити свого керівника. Ти можеш заповнювати таблиці, вести облік, чи навіть керувати соцмережами компанії, відповідати на листи чи повідомлення, робити пошук інформації в інтернеті, тримати все в порядку та бути завжди на зв’язку, коли це потрібно. Якщо ти організована людина і любиш порядок навіть у дрібницях, то така онлайн-робота буде хорошим способом заробити додаткові кошти і працювати віддалено.

Створення сайтів

Так-так, тобі не почулося. Сьогодні не потрібно бути веб-розробником, щоб створювати сайти. Більшість сайтів можна створювати на онлайн-конструкторах, зібравши з готових блоків повноцінний сайт. Найпопулярнішими конструкторами сайтів, які ти можеш опанувати самостійно і почати на цьому заробляти, є Wix, Tilda, Weblium.

Сьогодні сайти потрібні кожному бізнесу. Тому першими замовниками можуть стати навіть твої знайомі, у яких є власна справа. Також можна знаходити замовників, спілкуючись у соцмережах, та створивши відповідний профіль на фріланс-платформах. За створення сайту на конструкторі замовники готові платити щонайменше $100-200.

Отож, заробити додаткових кілька сотень на місяць цілком можливо, використовуючи хоча б один із способів, про які ми розповіли. Ти навчишся заробляти гроші в інтернеті, працювати онлайн і при цьому поєднувати все це зі своїм навчанням, роботою і наповненим особистим життям.