Рівненський міський суд виніс вирок адміністратору приватного медичного центру «Сола» Валерію Мілецькому за хабарництво. Обвинувачений спільно з товаришем пообіцяв чоловіку призовного віку за 6500 доларів оформити висновок ВЛК про його непридатність до служби. За скоєне Валерію Мілецькому призначили 273 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 24 березня, у січні 2024 року адміністратор приватного медичного центру у Дубні «Сола» Валерій Мілецький пообіцяв знайомому за 6500 доларів вплинути на членів ВЛК, аби ті надали висновок про його непридатність до служби. Задля цього чоловіка помістили на фіктивне лікування, де йому мали надати необхідні виписки та довідки про нібито проблеми зі здоровʼям. Надалі клієнт мав передати документи членам військово-лікарської комісії, які б ухвалили рішення про його непридатність.

Затримали Валерія Мілецького у квітні 2024 року під час отримання другого траншу у розмірі 3 тис. доларів. Він визнав свою провину та розкаявся.

Суддя Дмитро Яковлєв визнав адміністратора медцентру винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою) й призначив 273 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.