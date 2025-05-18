Найпоширенішими причинами агресії у папуг є страх або попередній травматичний досвід

Агресія в поведінці папуг – дуже поширена проблема, з якою стикаються власники декоративних птахів. Проте варто пам’ятати, що птахи не бувають просто злими. Існують боязкі папуги або улюбленці з емоційними проблемами, які змушують їх уникати контакту з людиною. The Spruce Pets розповідає, чому папуги можуть бути агресивними.

Чому папуга може проявляти агресію

Найпоширенішими причинами агресії у папуг є страх або попередній травматичний досвід. Це може призвести до проблем з утриманням, укусів і нападів. Проте птах – складна істота, і чимало інших причин можуть призвести до агресивної поведінки:

Страх може розвинутися, якщо папугу не годували з рук, коли він був молодим. Відсутність належної соціалізації може призвести до того, що птах боятиметься людей або інших птахів. Деякі папуги починають ревнувати, коли їхній господар спілкується з іншими людьми. На це впливає природний інстинкт «парного зв'язку», притаманний багатьом видам птахів, і в неволі ви можете сприйматися як партнер вашого птаха. Якщо ви прихистили старого птаха, цілком можливо, що попередній власник погано з ним поводився. Деякі птахи стають агресивними в підлітковому віці через гормональні зміни. Зазвичай це минає, коли птах проходить через цей етап. Захист своєї законної території, наприклад, клітки або годівниці, може призвести до агресії. Птахи, які перебувають у стресовому стані або відчувають брак розумової стимуляції, також можуть поводитися агресивно.

Як допомогти агресивному папузі

Перемістять птаха в нейтральне місце. Прибирання птаха з його «території» іноді може зробити його більш охочим співпрацювати з власником і запобігти будь-якій територіальній агресії. Не нав'язуйте контакт. Якщо птах кидається на ваші пальці, коли ви підносите руку до нього, намагайтеся не відсмикувати її зі страху. Ваші швидкі рухи, швидше за все, зроблять птаха ще більш нервовим і заляканим. Краще діяти повільно і невимушено, не намагайтеся нав'язати контакт силою. Нехай птах сам вирішує, коли йому буде зручно підійти або прийняти ласощі. Спробуйте тренування на палиці. Це рекомендована альтернатива тренуванню птаха, який спочатку не може впоратися з рукою. Такий підхід підійде птахам, які бояться або були травмовані в минулому, і він менш травматичний, адже папузі не потрібно сідати вам на палець. Ніколи не кричіть. Підвищення голосу не допоможе, а лише погіршить ситуацію. Саме криком ви можете посилити погану поведінку вашого улюбленця, адже йому може сподобатись отримувати від вас таку реакцію. Не забувайте пропонувати ласощі. Ласощі та похвала допоможуть вашому улюбленцю охочіше взаємодіяти з вами, і це набагато ефективніше, ніж дисципліна. Якщо кожна взаємодія з вашим птахом буде приносити йому позитивний досвід, він, швидше за все, почуватиметься комфортніше і стане відкритішим до тісніших стосунків з вами. Не перевтомлюйте птаха. На початковому етапі тренувальні сесії не повинні перевищувати 15 хвилин. Птахи – розумні та чутливі створіння, і їм потрібно розважатися, щоб підтримувати своє психічне здоров'я та не піддаватися стресу.

Коли варто звернутися за професійною допомогою

Якщо ваш птах настільки агресивний, що ви не можете спробувати тренувальні вправи або торкнутись його, перше, що вам слід зробити, це відвідати ветеринара, щоб виключити будь-які проблеми зі здоров'ям.

Якщо жодні фізичні причини не можуть пояснити небажану поведінку вашого улюбленця, зверніться до сертифікованого консультанта з поведінки папуг за експертною думкою щодо вашої ситуації.