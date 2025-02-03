Одна з основних проблем, з якою можна зіткнутися при догляді за аксолотлями – підтримка низької температури води, бо вони належать до холодно водних організмів

Аксолотль – унікальна амфібія, яка залишається в личинковій стадії протягом усього життя, досягаючи статевої зрілості без перетворення на дорослу форму. Це робить його особливо привабливим для акваріумістів, які хочуть завести незвичайного вихованця. Природне середовище існування цих створінь знаходиться в озерах Мексики, але вони знаходяться під загрозою зникнення та занесені до Червоної книги. У домашніх умовах вони можуть прожити до 15 років, якщо забезпечити їм правильний догляд. Tetra розповідає, як створити ідеальні умови для утримання аксолотлів

Догляд та умови утримання

Утримання аксолотля в акваріумах аматорів має специфічні особливості. Ці амфібії досягають значних розмірів (до 30 см), тому мінімальний об’єм акваріума для однієї особини становить від 40-50 л, проте краще тримати їх у більш просторій ємності. Рівень води в акваріумі можна знизити і не заповнювати його повністю, адже аксолотлям притаманне також легеневе дихання. Однак у личинки саламандри немає потреби виходити на сушу.

Іноді аксолотлі утримуються групами, але при цьому необхідно стежити, щоб амфібії були приблизно одного розміру та не кривдили одна одну.

Одна з основних проблем, з якою можна зіткнутися при догляді за аксолотлями – підтримка низької температури води, бо вони належать до холодно водних організмів.

Тому температуру слід встановити у діапазоні 14-20°С, максимум – 24°С. Варто пам`ятати, що вища температура вкрай негативно позначається на стані аксолотлів, вони відчувають стрес, у них підвищується ймовірність ураження грибковими інфекціями. Особливо швидко грибок розвивається на зябрах, вони покриваються білим нальотом і відмирають. Влітку, особливо в сильну спеку, це становить суттєву загрозу – доводиться охолоджувати воду за допомогою льоду, закривати вікна від сонячного світла чи використовувати спеціальну систему охолодження.

Також рекомендується встановити акваріум з аксолотлями в прохолодному приміщенні якнайдалі від батарей опалення.

Аксолотлі люблять чисту воду, тому необхідно регулярно підміняти воду і прибирати залишки їжі. Бажано встановити в акваріумі фільтр і налаштувати його таким чином, щоб течія була несильною. У протилежному випадку можна пошкодити ніжні зябра аксолотлів. Вода має бути слабо жорсткою, з pH 7-7.5.

У декорацій і акваріумного обладнання також не повинно бути гострих кутів, об які аксолотль може поранити свою чутливу шкіру і зябра.

До освітлення аксолотлі невибагливі, оскільки вирізняються слабо розвиненим зором і проявами нічної активності. Тому в акваріумі рекомендується створити приглушене світло і забезпечити достатню кількість укриттів, для цього підійдуть шкаралупи кокоса, глиняні горщики, гроти тощо.

Рекомендується помістити в акваріум з аксолотлями живі рослини (кладофора, ехінодоруси, криптокорини, анубіаси, куширі тощо) – амфібії часто розташовуються під широким листям анубіаса, крім того, рослини необхідні аксолотлям для нересту, до їх листків прикріплюються запліднені ікринки. Рослини, які плавають на поверхні води, такі як річчія та пістія, затінюють акваріум і створюють необхідну для аксолотлів напівтемряву.

Як ґрунт слід використовувати пісок чи гальку такого розміру, щоб вона не поміщалась аксолотлю до рота (фракції близько 3-5 см). Невеликих декорацій, дрібних каменів і раковин слід уникати – якщо аксолотль їх проковтне, це може призвести до проблем з травленням і навіть загибелі тварини. Деякі акваріумісти тримають аксолотлів в акваріумі зовсім без ґрунту і рослин, при цьому їх вихованці не відчувають істотного дискомфорту.