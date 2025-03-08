Алопеція у котів: що це таке і чому ваш кіт втрачає шерсть
Алопеція у котів – це випадіння шерсті, яке може бути спричинене різними факторами, зокрема генетикою, хворобами чи стресом. Petmd розповідає, чому ваш кіт втрачає шерсть та як допомогти йому.
Ознаки алопеції у котів
До основних симптомів належать:
- Свербіж;
- Лущення шкіри;
- Почервоніння шкіри;
- Шишки на шкірі;
- Надмірне вилизування або жування шерсті.
Причини алопеції у котів
Алопеція може мати різне походження, зокрема:
- Генетична схильність;
- Стрес та тривожність;
- Діабет, хвороба Кушинга, гіпертиреоз;
- Алергічні реакції на їжу або навколишнє середовище;
- Інфекції;
- Паразити (блохи, кліщі);
- Аутоімунні захворювання;
- Алергія на ліки;
- Стригучий лишай.
Лікування алопеції залежить від причини випадіння шерсті, але важливо проконсультуватися з ветеринаром та пройти огляд. Але у багатьох випадках алопеція виліковна, Хоча для повного відновлення шерсті можуть знадобитися місяці. У деяких випадках – наприклад, при хронічних ендокринних захворюваннях – алопеція може потребувати тривалого лікування і може ніколи повністю не зникнути.
Як запобігти алопеції у котів
Щоб зменшити ризик випадіння шерсті, слід дотримуватися таких рекомендацій:
- Регулярно відвідувати ветеринара для профілактичних оглядів;
- Використовувати антипаразитарні засоби протягом усього року;
- Забезпечити спокійне середовище та уникайте стресових ситуацій для кота;
- Дотримуйтесь передбачуваного розпорядку дня.