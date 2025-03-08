Лікування алопеції залежить від причини випадіння шерсті, але важливо проконсультуватися з ветеринаром та пройти огляд

Алопеція у котів – це випадіння шерсті, яке може бути спричинене різними факторами, зокрема генетикою, хворобами чи стресом. Petmd розповідає, чому ваш кіт втрачає шерсть та як допомогти йому.

Ознаки алопеції у котів

До основних симптомів належать:

Свербіж; Лущення шкіри; Почервоніння шкіри; Шишки на шкірі; Надмірне вилизування або жування шерсті.

Причини алопеції у котів

Алопеція може мати різне походження, зокрема:

Генетична схильність; Стрес та тривожність; Діабет, хвороба Кушинга, гіпертиреоз; Алергічні реакції на їжу або навколишнє середовище; Інфекції; Паразити (блохи, кліщі); Аутоімунні захворювання; Алергія на ліки; Стригучий лишай.

Лікування алопеції залежить від причини випадіння шерсті, але важливо проконсультуватися з ветеринаром та пройти огляд. Але у багатьох випадках алопеція виліковна, Хоча для повного відновлення шерсті можуть знадобитися місяці. У деяких випадках – наприклад, при хронічних ендокринних захворюваннях – алопеція може потребувати тривалого лікування і може ніколи повністю не зникнути.

Як запобігти алопеції у котів

Щоб зменшити ризик випадіння шерсті, слід дотримуватися таких рекомендацій: