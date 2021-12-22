У Сполучених Штатах Америки дослідники з Армійського науково-дослідницького інституту імені Волтера Ріда, який підпорядкований Пентагону, створили вакцину, яка, за їхніми словами, буде ефективною проти усіх штамів Covid-19, включно зі штамом «Омікрон», пише військовий ресурс Defence One.

«Протягом декількох тижнів вчені з Інституту досліджень Уолтера Ріда очікують оголосити, що вони розробили вакцину, ефективну проти Covid-19 і всіх його варіантів, навіть “Омікрону”, а також від попередніх вірусів SARS- походження, які вбили мільйони людей у всьому світі», – йдеться в публікації.

Розробники вакцини SpFN завершили її випробування на тваринах раніше цього року з позитивними результатами. Цього місяця також завершилася перша фаза випробування вакцини на людях, що також дало позитивні результати, які поки що проходять остаточну перевірку. Детальна інформація про цю вакцину опублікована на сайті армії США.

На відміну від наявних вакцин, SpFN використовує білок у формі футбольного м'яча з 24 гранями, що дозволяє прикріпити шипи декількох штамів коронавірусу на різних гранях білка. Дослідники працювали над розробкою цієї вакцини понад два роки.

Випробування вакцини на людях зайняло більше часу, ніж очікувалося, оскільки лабораторії потрібно було випробувати вакцину на тих, хто ще не вакцинувався або раніше не хворів. Цього було важко досягти через зростання рівня вакцинації та швидке поширення варіантів «Дельта» й «Омікрон».

Далі науковці мають перевірити, як нова пан-коронавірусна вакцина впливає на тих, хто раніше хворів на коронавірус або щепився іншими вакцинами проти нього. З цією метою інститут Волтера Ріда почав співпрацю з галузевим партнером, назву якого не вказано.

Крім того, нова вакцина проти всіх варіантів коронавірусу, за словами її розробників, має пройти ще другу і третю фазу клінічних досліджень. Коли вакцина стане доступною всім охочим – невідомо.

Наразі Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила для екстреного застосування десять вакцин протикоронавірусу.

В Україні вакцинація проти коронавірусу триває з кінця лютого 2021 року, однак її темпи, у порівнянні з країнами Європи, низькі.