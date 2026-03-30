Андрія Балогу підозрюють у зловживаннях під час продажу мукачівського стадіону

Міський голова Мукачева Андрія Балога оприлюднив декларацію про доходи за 2025 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК у понеділок, 30 березня.

Андрій Балога задекларував 560 тис. грн зарплати, що на 25 тис. грн менше, ніж він заробив у 2024 році. У власності мера Мукачева залишаються будинок вартістю понад 1,8 млн грн, дві земельні ділянки і два причепи. Також Андрій Балога вказав, що тримає готівкою понад 600 тис. євро. Інформації про ще пʼять земельних ділянок та майновий комплекс, якими політик у 2024 році володів разом з дружиною та братом Павлом Балогою, у декларації за 2025 рік немає.

Дружина мера Мукачева Едіта Балога у 2025 році отримала 6,4 млн грн доходу від підприємницької діяльності та задекларувала 113 тис. грн зарплати у фірмах Павла Балоги «Мукачівський інститут меблів» та «Русинія». На банківських рахунках дружини посадовця розміщено понад 30 млн грн. Також вона задекларувала майже 6,5 млн грн готівкою.

У декларації Андрія Балоги за 2025 рік з’явився спортивний автомобіль Audi RS 6 2025 року випуску і вартістю у понад 6 млн грн. Ним, як і Porsche Cayenne 2024 року, і вартістю 5,7 млн грн, користується Едіта Балога. Власником автівок зазначена компанія «Русинія» Павла Балоги.

Нагадаємо, мера Мукачева Андрія Балогу та голову райради Михайла Ланя затримали у червні 2024 року за корупційну схему продажу місцевого стадіону «Авангард», через яку громада втратила понад 80 млн грн.

Обох посадовців відправили у СІЗО, з якого вони вийшли, сплативши по 30 млн грн застави. Пізніше суд зняв з Андрія Балоги електронний браслет, який нібито не працював через постійні відключення електроенергії, та дозволив меру Мукачева пересуватися територією Закарпатської області. У липні 2025 року справу Балоги і Ланя передали до суду, їм загрожує до 6 років ув’язнення.