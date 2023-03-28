Віталій Пугач очолював ЛКП «Збиранка» у 2017-2019 роках

Львівський апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції щодо екс-директора ЛКП «Збиранка» Віталія Пугача. Його визнано винним у вимаганні 400 тис. грн хабара від компанії, що постачала вапно на Грибовицьке сміттєзвалище, та засуджено до семи років тюрми з конфіскацією майна.

За матеріалами справи, у 2019 році директор ЛКП «Збиранка», що займалося експлуатацією Грибовицького сміттєзвалища, вимагав та отримав у керівника компанії «Гал Партс» відкат 400 тис. грн за «безперешкодну співпрацю з комунальним підприємством».

Віталія Пугача затримали під час отримання грошей у його службовому кабінеті. Під час обшуків у приміщенні ЛКП «Збиранка» вилучили 7,2 тис. грн, які були в кишені куртки, та 400 тис. грн імітаційними купюрами в шухляді робочого стола.

Сам Віталій Пугач свою вину у вимаганні хабара заперечував, заявляв, що гроші йому підкинули.

Вироком Жовківського районного суду у липні минулого року Віталія Пугача визнано винним у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ) та засуджено до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також чоловіка позбавлено права обіймати керівні посади на три роки.

Як розповіли у Львівській обласній прокуратурі, апеляційний суд 21 березня залишив вирок першої інстанції без змін. На сьогодні вирок вступив у законну силу.

Віталій Пугач очолював ЛКП «Збиранка» у 2017-2019 роках.