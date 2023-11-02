Агентству з розкушу та менеджменту активів передали майже 700 тис. гривень, які були арештовані у громадянки Російської Федерації. Жінку правоохоронці затримали під час організації незаконного переправляння чоловіків призовного віку за кордон. Під час обшуку в неї знайшли кошти в розмірі 5000 євро та 13200 доларів США, які заплатили їй ухилянти.

За клопотанням прокурорів Чернівецької обласної прокуратури АРМА передали гроші, які вилучили в жінки та вилучили їх. Під час слідства правоохоронці встановили, що 49-річна громадянка РФ ще до війни отримала посвідку на постійне проживання в Україні. Жінка перебувала в Чернівецькій області. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона вирішила підзаробити на чоловіках, які незаконно хотіли виїхати за кордон.

«За даними слідства, за грошову винагороду у сумі 5000 євро та 13200 доларів США жінка допомагала 4 чоловікам, які є громадянами України призовного віку, незаконно потрапити до Румунії. Її разом з чотирма пасажирами, яких перевозила для подальшого незаконного переправлення, викрили правоохоронці на території контрольованого прикордонного району Чернівецької області», – повідомили в прокуратурі Буковини у четвер, 2 листопада.

Під час обшуку особистих речей та автомобіля правоохоронці виявили гроші. Кошти та документи конфіскували. Наразі гроші передано в АРМА, пізніше їх передадуть на військові потреби. Працівники поліції продовжують слідство аби встановити інших людей, причетних до злочинної діяльності громадянки РФ.