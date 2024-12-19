Водій автобуса на смерть збив пішохода

У середу, 18 грудня, на трасі Львів – Луцьк біля села Прибужани Кам’янка-Бузької громади на Львівщині рейсовий автобус на смерть збив 66-річного місцевого мешканця.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 19:00 на трасі біля села Прибужани Львівського району. 62-річний водій рейсового автобуса MAN, житель одного з сіл Львівського району, здійснив наїзд на пішохода, 66-річного місцевого мешканця.

Унаслідок ДТП пішохід загинув на місці.

Смертельна аварія біля села Прибужани

За фактом слідчі ввідкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.