Демидівський районний суд Рівненської області виніс вирок Василю Ордичу за ухилення від мобілізації. Попри те, що чоловік виховує та матеріально забезпечує трьох неповнолітніх дітей, йому призначили три роки тюрми.

Як йдеться у вироку суду від 9 жовтня, у березні 2024 року обвинувачений пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Чоловіку намагалися вручити повістку, проте він від неї відмовився, а у вказаний день не зʼявився в пункті збору.

Василь Ордич заявив у суді, що вважав нібито має право на відстрочку, оскільки виховує неповнолітніх дітей. Зокрема, розповів про рідну доньку, яка народилася 30 листопада 2023 року, та двох дітей від першого шлюбу дружини. Остання повідомила, що рідний батько не підтримує звʼязок з дітьми і не виплачує аліментів, тож її нинішній чоловік матеріально забезпечує усіх трьох дітей.

«Обвинувачений та його адвокат не надали суду доказів, що підтверджували б наявність підстави для відстрочки від мобілізації, а саме: те, що обвинувачений має трьох неповнолітніх дітей», – йдеться у матеріалах справи.

Суддя Таміла Феха визнала Василя Ордича винним в ухиленні від мобілізації (ст. 336 КК України) та призначила покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.