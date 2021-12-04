За словами Байдена, він не підтримає вимоги Путіна

Президент США Джо Байден прокоментував вимоги очільника Росії Володимира Путіна щодо нерозширення НАТО на схід. Про це повідомляє Reuters.

Кількі днів тому президент Росії Володимир Путін заявив, що розширення НАТО на Україну може стати «червоною лінією» для Росії. За словами Байдена, він не підтримає такі вимоги і «не прийме жодних червоних ліній».

«Ми знаємо про дії Росії вже давно, і я чекаю, що ми проведемо довгу дискусію з Путіним. Я не приймаю жодних червоних ліній», — заявив президент США щодо вимог Путіна.

Натомість Байден підтвердив, що «працює над найбільш повним і значущим набором ініціатив, щоб зупинити містера Путіна».

Що відомо про російська війська на кордоні із Україною?

За даними ГУР Міноборони України, Росія накопичує війська на певному віддаленні від кордону України. Розвідка допускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Так, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі. Наразі відомо, що РФ зосередила 115 тис. військових біля українських кордонів і в Криму.

Дані української розвідки підтвердили американські колеги. США вже передали розвіддані деяким членам НАТО. Вони свідчать про те, що Росія дійсно готується до вторгнення в Україну за багатьма напрямками – зокрема з боку Білорусі та окупованого Криму. Водночас, американці до кінця не впевнені у можливості нападу Росії на Україну та у серйозності намірів Володимира Путіна. За даними Bloomberg, остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не ухвалив.