Під атакою опинився хімічний завод «Міндобрива» у місті Розсош

У ніч на вівторок, 7 квітня, безпілотники атакували Воронезьку та Ленінградську області Росії. Вибухи пролунали у районі хімзаводу та порту. Про це повідомили російські телеграм-канали.

Зокрема, губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв заявив, що ППО нібито виявила та знищила над регіоном 16 безпілотників. За його словами, внаслідок падіння одного зі збитих дронів загорілася покрівля складського приміщення. Постраждав чоловік, його госпіталізували з опіками. Пожежу ліквідували, однак зафіксовано пошкодження технологічної споруди підприємства, через що виробничий процес було призупинено.

Водночас офіційно не уточнюється, яке саме підприємство зазнало удару. За інформацією телеграм-каналу Astra, йдеться про хімічний завод «Міндобрива» у місті Розсош. Це підприємство вважається одним із найбільших у регіоні та входить до структури компанії «Росхім». У медіа його пов’язували з бізнесменом Аркадієм Ротенбергом, який перебуває під міжнародними санкціями. Згідно з відкритими даними, завод щороку може виробляти понад 550 тис. т аміачної селітри та до 1,2 млн т нітроамофоски. Аміачна селітра, зокрема, може використовуватися для виготовлення вибухових речовин. Раніше підприємство вже потрапляло під атаки безпілотників.

Місце пожежі на заводі «Міндобрива»

Також про атаку дронів повідомили у Ленінградській області. За словами губернатора Алєксандра Дрозденка, повітряна атака розпочалася близько 04:00. ППО нібито збила близько 20 повітряних цілей. На тлі атаки в регіоні запровадили обмеження в роботі аеропортів. Йдеться про Пулково в Санкт-Петербурзі та Храброво в Калінінградській області. Згодом місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи у районі порту «Усть-Луга». Наразі масштаби пошкоджень не уточнюються.

Перед обстрілом агентство Bloomberg повідомляло, що порт нещодавно відновив відвантаження сирої нафти після перебоїв, спричинених попередніми атаками безпілотників.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 6 квітня, Сили безпілотних систем атакували порт російського міста Новоросійск. Під час атаки дрони уразили російський фрегат «Адмірал Макаров», який здатен нести крилаті ракети.