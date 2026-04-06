Момент атаки на російський фрегат

У ніч на понеділок, 6 квітня, Сили безпілотних систем атакували порт російського міста Новоросійск. Під час атаки дрони уразили російський фрегат «Адмірал Макаров», який здатен нести крилаті ракети, повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

На відео, оприлюдненому СБС, видно, як безпілотники підлітають до російського фрегата, пришвартованого до причалу. На кадрах видно, що з корабля випустили ракету ППО.

Спершу Роберт Бровді повідомив про ураження фрегата «Адмірал Григорович», проте згодом уточнив, що дрони атакували фрегат «Адмірал Макаров».

«Мова про фрегат “Адмірал Макаров”, теж носій ракет Калібр», – повідомив командувач СБС.

Операцію спланувала Служба безпеки України, а реалізували військові 1-го окремого центру СБС. Ступінь ураження корабля встановлюється.

Зазначимо, «Адмірал Макаров» – корабель проєкту «Буревісник», який є носієм крилатих ракет. Фрегат такого типу може нести до восьми крилатих ракет «Калібр», якими систематично обстрілюють Україну. Також на борту у фрегата розміщена система ЗРК «Штиль-1».

Відомо, що судном керує колишній український військовий з Вінниччини Григорій Бреєв. У 2014 році капітан 1 рангу зрадив українську військову присягу та склав присягу ЗС Росії.

Додамо, фрегат вже не вперше потрапляє під атаку українських дронів. Остання з них відбулася у березні 2026 року – тоді ЗСУ уразили не тільки «Адмірала Макарова», але й фрегат «Адмірал Ессен».

У 2023 році Naval News із посиланням на супутникові знімки повідомило, що росіяни почали перефарбовувати «Адмірала Григоровича» та «Адмірала Ессена», роблячи його візуально меншими для супутникових знімків. Це почали робити через побоювання, що найпотужніші фрегати у Чорному морі знищать українські повітряні та морські дрони.

Крім того, під час атаки на Новоросійськ СБС уразили самопідйомну плавучу бурову установку «Сиваш». На відео видно загоряння на території установки. За ураження споруди відповідали пілоти 413-й окремого полку безпілотних систем «Рейд» та сили глибинного ураження ВМС.

Зазначимо, раніше 6 квітня місцева влада та телеграм-канали повідомили про атаку безпілотників на нафтовий термінал «Шесхаріс» у порту Новоросійська. Осінт-спільнота визначила, що загоряння сталися на двох причалах, а також вузлах системи вимірювання кількості нафти СИКН, завдяки яким відвантажують паливо.