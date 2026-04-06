Внаслідок атаки в Новоросійську зайнялася пожежа

Увечері неділі, 5 квітня, дрони здійснили атаку на російське місто Новоросійськ у Краснодарському краю. Під удар потрапив нафтовий термінал «Шесхаріс», місцева влада заявила про пошкодження у місті.

За даними оперативного штабу Краснодарського краю, уламки дронів впали на території двох підприємств. Мер Новоросійська Андрєй Кравченко заявив про влучання по багатоповерхівці.

Водночас місцеві мешканці поширили відео, на яких видно пожежі в районі порту Новоросійська. За даними Exilenova+, під удар потрапив нафтовий термінал «Шесхаріс».

Осінтери встановили, де саме зайнялися пожежі в Новоросійську

Осінт-спільнота визначила, що загоряння сталися на двох причалах, а також вузлах системи вимірювання кількості нафти СИКН, завдяки яким відвантажують паливо. На кадрах з Новоросійська видно щонайменше чотири місця, де зайнялася пожежа.

Зазначимо, «Шесхаріс» – це найбільший на півдні Росії нафтоналивний термінал, що входить до структури АТ «Чорномортранснафта» (ПАТ «Транснафта»). Об'єкт забезпечує прийом, зберігання та експортне відвантаження нафти та нафтопродуктів на танкери.

Зазначимо, за останній місяць порт та зокрема нафтовий термінал кілька разів потрапили під атаки дронів. Так, 2 березня БпЛА уразили «Шесхаріс», внаслідок чого зайнялася пожежа,та вдарили по російських кораблях на території порту, є загиблі серед моряків.