Пожежа на місці влучання БпЛА в російському Фролово, 4 серпня 2025 рік

У ніч на понеділок, 4 серпня, безпілотники уразили залізничну станцію у Волгоградській області Росії. Унаслідок атаки рух через станцію перекрито. Про це повідомили влада регіону і моніторингові канали.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив «масований удар БпЛА по об’єктах транспортно-енергетичної сфери» цієї ночі. Він написав, що внаслідок дронової атаки виникла пожежа технічної будівлі станції «Арчеда» у місті Фролово.

Очевидці заявили, що релейні шафи згоріли, і станція не працює.

Увага! У відео присутня лайлива лексика!

За даними Osint-дослідника Imi, під удар потрапила, зокрема, будівля диспетчерського контролю за рухом поїздів.

Додамо, через загрозу ударних БпЛА «Росавіація» закривала аеропорти Волгограда та Тамбова.

Російське міністерство оборони повідомило в понеділок, що вночі війська протиповітряної оборони нібито збили та перехопили 61 український дрон:

18 БпЛА – над акваторією Чорного моря,

12 – над територією Воронезької області,

11 – над територією Республіки Крим,

8 – над територією Бєлгородської області,

6 – над територією Волгоградської області,

по 2 – над територією Брянської й Ростовської областей,

по 1 – над територією Московського регіону й Рязанської області.

Зауважимо, на момент публікації новини українське командування офіційно не коментувало наслідки нічної атаки на регіони РФ.

Як писав ZAXID.NET, 3 серпня безпілотники масовано атакували російське курортне місто Сочі. В Адлерському районі спалахнула пожежа на нафтобазі «Роснєфть-Кубаннєфтєпродукт».