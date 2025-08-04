Безпілотники атакували залізничний вузол у Волгоградській області
Також під ударом БпЛА була диспетчерська на території залізничного вузла
У ніч на понеділок, 4 серпня, безпілотники уразили залізничну станцію у Волгоградській області Росії. Унаслідок атаки рух через станцію перекрито. Про це повідомили влада регіону і моніторингові канали.
Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив «масований удар БпЛА по об’єктах транспортно-енергетичної сфери» цієї ночі. Він написав, що внаслідок дронової атаки виникла пожежа технічної будівлі станції «Арчеда» у місті Фролово.
Очевидці заявили, що релейні шафи згоріли, і станція не працює.
Увага! У відео присутня лайлива лексика!
За даними Osint-дослідника Imi, під удар потрапила, зокрема, будівля диспетчерського контролю за рухом поїздів.
Додамо, через загрозу ударних БпЛА «Росавіація» закривала аеропорти Волгограда та Тамбова.
Російське міністерство оборони повідомило в понеділок, що вночі війська протиповітряної оборони нібито збили та перехопили 61 український дрон:
- 18 БпЛА – над акваторією Чорного моря,
- 12 – над територією Воронезької області,
- 11 – над територією Республіки Крим,
- 8 – над територією Бєлгородської області,
- 6 – над територією Волгоградської області,
- по 2 – над територією Брянської й Ростовської областей,
- по 1 – над територією Московського регіону й Рязанської області.
Зауважимо, на момент публікації новини українське командування офіційно не коментувало наслідки нічної атаки на регіони РФ.
Як писав ZAXID.NET, 3 серпня безпілотники масовано атакували російське курортне місто Сочі. В Адлерському районі спалахнула пожежа на нафтобазі «Роснєфть-Кубаннєфтєпродукт».