Із Хмельницької обласної бібліотеки вилучили близько 10 тисяч книг російської художньої літератури. Це, переважно, книги, які дублювалися і колись надходили до фондів бібліотеки у великій кількості. Загалом у Хмельницькій бібліотеці наразі залишається 60% книг саме російською мовою. Значна частина з них – наукові медичні видання, аналогів яких українською поки немає.

Як повідомляють у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці, наразі із фондів вилучено близько 10 тисяч книг російської художньої дореволюційної та радянської літератури, які у фондах було багато.

«Вилучено близько 10 тисяч книг російської художньої дореволюційної та радянської літератури, які були у великій дублетності. Ще за союзу в радянські часи книги, переважно російською, надходили у великій кількості. Отож, їх перегляд і вилучення, це планомірний процес і робить кожна бібліотека щорічно. При цьому вилучена література була передана до пенітенціарних установ», – йдеться у повідомленні бібліотеки.

Разом із тим у Хмельницькій бібліотеці залишили по 1-2 примірники видань, їх читачі можуть отримати за попереднім запитом та почитати у читальному залі. У бібліотеці додають, що питання наявності галузевої літератури російською та українською мовою відкрите, адже у фондах бібліотек часто відсутні українські аналоги російських видань.

«Це стосується фахових періодичних технічних, медичних та інших галузевих періодичних видань. Для фахівців, аспірантів, науковців потрібна фахова література, якої українською бракує», – зазначають у бібліотеці, додаючи, що книгозбірня чекає, що держава почне друкувати більше галузевої літератури українською і знайде механізми для забезпечення такими книгами бібліотек. Наразі у Хмельницькій обласній бібліотеці книги російською мовою складають 60 % фонду, у бібліотеках області – лише 30%.