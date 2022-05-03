Бібліотека у Хмельницькому вилучила із доступу 10 тис. книг російською мовою
Вилучені книги передали до установ виконання покарань
Із Хмельницької обласної бібліотеки вилучили близько 10 тисяч книг російської художньої літератури. Це, переважно, книги, які дублювалися і колись надходили до фондів бібліотеки у великій кількості. Загалом у Хмельницькій бібліотеці наразі залишається 60% книг саме російською мовою. Значна частина з них – наукові медичні видання, аналогів яких українською поки немає.
Як повідомляють у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці, наразі із фондів вилучено близько 10 тисяч книг російської художньої дореволюційної та радянської літератури, які у фондах було багато.
«Вилучено близько 10 тисяч книг російської художньої дореволюційної та радянської літератури, які були у великій дублетності. Ще за союзу в радянські часи книги, переважно російською, надходили у великій кількості. Отож, їх перегляд і вилучення, це планомірний процес і робить кожна бібліотека щорічно. При цьому вилучена література була передана до пенітенціарних установ», – йдеться у повідомленні бібліотеки.
Разом із тим у Хмельницькій бібліотеці залишили по 1-2 примірники видань, їх читачі можуть отримати за попереднім запитом та почитати у читальному залі. У бібліотеці додають, що питання наявності галузевої літератури російською та українською мовою відкрите, адже у фондах бібліотек часто відсутні українські аналоги російських видань.
«Це стосується фахових періодичних технічних, медичних та інших галузевих періодичних видань. Для фахівців, аспірантів, науковців потрібна фахова література, якої українською бракує», – зазначають у бібліотеці, додаючи, що книгозбірня чекає, що держава почне друкувати більше галузевої літератури українською і знайде механізми для забезпечення такими книгами бібліотек. Наразі у Хмельницькій обласній бібліотеці книги російською мовою складають 60 % фонду, у бібліотеках області – лише 30%.