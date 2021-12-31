Білий рояль на сцені і AC/DC на скрипці: Божик запрошує на концерт у Львові
3 січня о 17:00 та 19:30 у театрі ім. Марії Заньковецької відбудуться Великі новорічні концерти скрипаля-віртуоза Олександра Божика.
Музикант виступатиме у супроводі рок-бенду, повідомляють організатори.
У програмі – найкращі світові та українські хіти: Vivaldi, AC/DC, Imagine Dragons, Nirvana, Coldplay, Queen, Adele, Беz Обмежень, Океан Ельзи та інші. Звучатиме також авторська музика Божика та кавери із проєкту Bozhyk Duo.
Традиційно на гостей концерту чекають шоу-номери, інтерактиви з глядачами та виступ яскравих солістів. Зокрема, Олександр Божик готує до концертів нові постановки з Танцювальним театром «Життя». Також вперше на сцені буде новий білий рояль дружини Олександра Юлії, тож проєкт «Bozhyk Duo» прозвучить у новому звучанні.
Не пропустіть масштабне музичне дійство на чолі зі скрипалем-віртуозом, на якому окрім своїх найкращих номерів музиканти будуть прем'єрити абсолютно нову музику!
Квитки можна придбати за посиланнями:
17:00 – www.bit.ly/3cL7hzs
19:30 – www.bit.ly/3CQzuzp